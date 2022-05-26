تسيير رحلات جوية بين بندر عباس ومسقط من الاسبوع القادم

العالم - ايران

وخلال اللقاء بين محافظ هرمزكان مهدي دوستي وبين مساعد وزير الخارجية، عبدالله سهرابي، تم بحث مختلف الموضوعات في اطار التنمية المحلية والاقليمية لمحافظة هرمزكان، وكذلك التخطيط لتسيير خطوط للرحلات الجوية.

وخلال هذا الاجتماع، قال عبدالله سهرابي: ان تسيير خطوط جوية من بندر عباس الى مختلف الوجهات بما فیها دول الجوار المطلة على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي وبحر عمان، يعتبر خطوة لتنمية العلاقات وتطوير التواصل مع الجيران.

وتابع: نظرا لمستوى العلاقات مع سلطنة عمان، والزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية المحترم الى هذا البلد وارتفاع مستوى التعامل مع هذا البلد الاسلامي الصديق والجار، ومن خلال المتابعة المنجزة، سيتم قريبا اطلاق خطط الرحلات الجوية انطلاقا من بندر عباس الى عاصمة عمان (مسقط) والمسار المعاكس. بدءا من يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم بواقع رحلة واحدة كل اسبوع.

ولفت الى ان من الاجراءات الاخرى المتخذة لتنمية العلاقات وزيادة الاستفادة من فرصة كأس العالم لتنمية محافظة هرمزكان، يمكن الاشارة الى تسيير رحلة جوية من بندر عباس الى العاصمة القطرية (الدوحة) ما يعتبر خطوة هامة، مبينا ان هذه الرحلة الجوية ستنطلق ايام الاربعاء من كل اسبوع.