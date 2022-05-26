روسيا: الاحتلال الأميركي ينهب موارد سوريا ويمنع الاستقرار فيها

العالم – سوريا

وفي كلمة له بمجلس الأمن الدولي قال نيبينزيا: "إن سوريا حققت نجاحات كبرى بالتصدي للإرهاب" مشدداً على أن احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضي سوريا يمنع الاستقرار فيها.

وبين نيبينزيا أن "الولايات المتحدة تواصل نهب الموارد الطبيعية والزراعية التي هي ملك للشعب السوري" مضيفاً.. إنها "توسع إتجارها غير المشروع بالحبوب والنفط السوريين وتهربهما خارج الحدود".

وأوضح المندوب الروسي أن الولايات المتحدة "تنهب قمح ونفط سوريا وهما أساس التصدي لأزمة الطاقة والغذاء" مشيراً إلى أن "المدنيين في المناطق التي تحتلها أميركا في سوريا يعيشون في ظل ظروف إنسانية غير مقبولة وتغيب المساءلة عن الجرائم".