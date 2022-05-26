الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: الاحتلال الأميركي ينهب موارد سوريا ويمنع الاستقرار فيها

روسيا: الاحتلال الأميركي ينهب موارد سوريا ويمنع الاستقرار فيها
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن قوات الاحتلال الأميركي تنهب موارد سوريا الطبيعية والزراعية وتمنع الاستقرار فيها.

العالم – سوريا

وفي كلمة له بمجلس الأمن الدولي قال نيبينزيا: "إن سوريا حققت نجاحات كبرى بالتصدي للإرهاب" مشدداً على أن احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضي سوريا يمنع الاستقرار فيها.

وبين نيبينزيا أن "الولايات المتحدة تواصل نهب الموارد الطبيعية والزراعية التي هي ملك للشعب السوري" مضيفاً.. إنها "توسع إتجارها غير المشروع بالحبوب والنفط السوريين وتهربهما خارج الحدود".

وأوضح المندوب الروسي أن الولايات المتحدة "تنهب قمح ونفط سوريا وهما أساس التصدي لأزمة الطاقة والغذاء" مشيراً إلى أن "المدنيين في المناطق التي تحتلها أميركا في سوريا يعيشون في ظل ظروف إنسانية غير مقبولة وتغيب المساءلة عن الجرائم".

روابط ذات صلة

موسكو تأمل في إحراز تقدم في مفاوضات أستانا حول سوريا

دمشق تحتج في رسالة للأمم المتحدة على إنشاء تركيا منطقة آمنة داخل أراضي سوريا

احتدام لعبة التهويل..أنقرة لواشنطن: هذا جدولنا في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: الاحتلال الأميركي ينهب موارد سوريا ويمنع الاستقرار فيها

تجدد الاعتداءات التركية على ريف الحسكة الشمالي

تسيير رحلات جوية بين بندر عباس ومسقط من الاسبوع القادم

بفوز ساحق.. روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

مناوروات عسكرية أمريكية يابانية مشتركة فوق بحر اليابان

​إتلاف أكثر من 500 جسم حربي من مخلفات العدوان بالحديدة