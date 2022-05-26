الحكومة الباكستانية تسمح بنشر الجيش في المنطقة الحمراء بإسلام آباد

العالم - باكستان

وقالت الوزيرة، في بيان نشرته على "تويتر" إن: "الحكومة الفيدرالية سمحت وفقا للمادة 245 من الدستور بنشر عدد كاف من القوات الباكستانية في المنطقة الحمراء..".

يشار إلى أن عدد القوات التي سيتم نشرها، ستحدد من قبل الجيش وإدارة منطقة العاصمة.

وفي السياق، أغلقت السلطات الباكستانية، امس الأربعاء، جميع الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة، إسلام آباد، بعد إعلان رئيس الوزراء السابق، عمران خان، أنه سيشارك في مسيرة مع متظاهرين متجهين إلى وسط المدينة.

وأثارت المسيرة المزيد من المخاوف حول وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي عمران خان وقوات الأمن، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية .

وبقي عمران خان في منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، حتى الشهر الماضي، عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان، ومنذ ذلك الحين، نظم أنصاره مسيرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد.