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كلوب يزف خبرا سارا لجماهير ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد

كلوب يزف خبرا سارا لجماهير ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

رغم غيابه عن التدريبات بسبب الإصابة، قد يكون تياغو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول، جاهزا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

العالم - رياضة

وكان اللاعب الدولي الإسباني خرج مصابا من المباراة التي فاز فيها ليفربول على وولفرهامبتون 3-1، الأحد الماضي في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قال إن إصابة ألكانتارا "لم تكن سيئة".

وأضاف كلوب: "يمكن أن يكون (ألكانتارا) قادرا على التدرب اليوم (الخميس).. إنه (خبر) جيد بشكل مدهش".

وشارك لاعب وسط ليفربول الآخر، البرازيلي فابينيو، في التدريبات الجماعية أمس، بعد أن غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

كما تدرب المدافع جو غوميز، الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في الكاحل.

ويستعد نادي ليفربول لخوض مواجهة نارية بعد غد السبت ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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كلوب يزف خبرا سارا لجماهير ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد

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