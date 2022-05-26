برلماني لبناني: هناك في لبنان من ينسى العدو وينتقد المقاومة

العالم - لبنان

ولفت قبيسي، الى أن المعتقلات الفلسطينية مر عليها العديد من الشباب اللبناني، والشعب اللبناني تُرك وحده امام العدو الصهيوني ، مشيراً الى أن "المقاومة كرّست في لبنان مفهوم التصدي، ولكن كُثر في الساحة اللبنانية لا يؤمنون بفكرة الدفاع .

ورأى أن النصر يجب أن يشكل حالة جمع بين اللبنانيين، والمقاومة ترجمت جهاداً حقيقياً وحققت نصر لكن عدد من الساسة اللبنانيين لا يستثمروا هذا النصر. واعتبر أن مشروع المقاومة لا يستطيع أن يهدده احد في الداخل لأنه انتصر على من هو أقوى، وهناك عناد قائم في لبنان وهذا العناد لا يبني دولة ووطن.

وأوضح أن الجنوب والضاحية هدما أكثر من مرة، ومن يقف بوجه المقاومة فهو لا يحب لبنان، لافتاً الى أن الجميع في لبنان متمسك بالطائفية وبعض الزعماء اذا أُلغوا الطائفية فقدوا مواقعهم.

وأكد قبيسي أن السيادة هي حماية الوطن وقوانينه ودستوره، وهناك في لبنان من ينسى العدو وينتقد المقاومة، معتبراً أن المسيّرات الاسرائيلية في أجواء لبنان هو اعتداء على سيادتة.