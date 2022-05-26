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يديعوت احرونوت: قادة الأجهزة الأمنية يحذرون من أن تغيير مسار مسيرة الأعلام بالقدس سيتم تفسيره على أنه ضعف إسرائيلي واستسلام لغزة

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

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