الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

كسينجر يغازل روسيا لهذا السبب..

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير بالشؤون الروسية سمير أيوب ان تحذيرات كسينجر للغرب من محاولة إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية بمثابة غزل لروسيا مخافة تقاربها مع الصين.

العالم - خاص بالعالم

وقال سمير أيوب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:" تصريحات كسينجر وجدت صدی كبير في روسيا وتناقلت خطابه كل وسائل الاعلام".

وأكد ان تصريحات كسينجر هي محاولة لاعادة قراءة استراتيجية كسينجر في علاقاته مع روسيا ومع الصين ومحاولة تكرار ما حاول فعله سابقاً، فعندما يحذر الادارة الاميركية من الصدام مع الصين وفي نفس الوقت الصدام مع روسيا لانه يعرف انهما خصمان كبيران للولايات المتحدة ومن الصعوبة علی واشنطن التغلب عليهما في آن واحد.

وأوضح ايوب ان تصريحات كسينجر تعتبر غزل لروسيا حتی لاتنجر الی وحدة بين الصين وروسيا.

وبيّن ان هذا التصريح، يتناقض مع تصريح قاله كسينجر منذ حوالي 10 أيام فقد اعتبر قبل حين ان الصراع في اوكرانيا يمكن ان يستنزف روسيا ويحد من قدراتها ويمنعها من ان تصبح دولة عظمی، لكن تصريحاته الجديدة تناقض تصريحاته السابقة وهذا يثبت التخبط في سياسات الولايات المتحدة وحلفائها.

وتابع ايوب ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية كانت تهدف من جر روسيا وتحريض اوكرانيا للصراع معها، ان تضرب اقتصاد روسيا واستنزاف قوتها العسكرية ومحاولة افتعال اضطرابات داخلية في روسيا، لكن هذه الاهداف كلها لم تتحقق حتی الان.

روابط ذات صلة

تحذيرات كسينجر للغرب من محاولة هزيمة بوتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. كسينجر يغازل روسيا لهذا السبب..

الأمم المتحدة و"اليونيسيف" تستنكران "مذبحة" تكساس

عمران خان يمهل الحكومة الباكستانية 6 أيام لإجراء انتخابات جديدة

زيارة سرية لمسؤولين أمريكيين الى الرياض

الاحتلال يلقي 13 قنبلة على المحتفلين بعيد المقاومة في جنوب لبنان

برلماني لبناني: هناك في لبنان من ينسى العدو وينتقد المقاومة