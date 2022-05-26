كسينجر يغازل روسيا لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

وقال سمير أيوب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:" تصريحات كسينجر وجدت صدی كبير في روسيا وتناقلت خطابه كل وسائل الاعلام".

وأكد ان تصريحات كسينجر هي محاولة لاعادة قراءة استراتيجية كسينجر في علاقاته مع روسيا ومع الصين ومحاولة تكرار ما حاول فعله سابقاً، فعندما يحذر الادارة الاميركية من الصدام مع الصين وفي نفس الوقت الصدام مع روسيا لانه يعرف انهما خصمان كبيران للولايات المتحدة ومن الصعوبة علی واشنطن التغلب عليهما في آن واحد.

وأوضح ايوب ان تصريحات كسينجر تعتبر غزل لروسيا حتی لاتنجر الی وحدة بين الصين وروسيا.

وبيّن ان هذا التصريح، يتناقض مع تصريح قاله كسينجر منذ حوالي 10 أيام فقد اعتبر قبل حين ان الصراع في اوكرانيا يمكن ان يستنزف روسيا ويحد من قدراتها ويمنعها من ان تصبح دولة عظمی، لكن تصريحاته الجديدة تناقض تصريحاته السابقة وهذا يثبت التخبط في سياسات الولايات المتحدة وحلفائها.

وتابع ايوب ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية كانت تهدف من جر روسيا وتحريض اوكرانيا للصراع معها، ان تضرب اقتصاد روسيا واستنزاف قوتها العسكرية ومحاولة افتعال اضطرابات داخلية في روسيا، لكن هذه الاهداف كلها لم تتحقق حتی الان.