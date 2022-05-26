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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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عبداللهيان: على بايدن ان يتخذ قرارا اما ان يواصل سياسة ترامب او يكون قراره مستقلا
عبداللهيان: لدينا معلومات ان النظام الصهيوني احتجز السياسة الخارجية الاميركية
عبداللهيان: لقد تركنا باب الدبلوماسية مفتوحا من اجل التوصل الى اتفاق مستدام
عبداللهيان: الاهم هو الابتعاد عن سياسة الضغوط القصوى التي فرضها ترامب
عبداللهيان: الاميركيون يعرفون جيدا ما هو المطلوب منهم اذا ارادوا العودة للاتفاق النووي
عبداللهيان: يجب ان يتوقف الصراع في سوريا ويشارك السوريون في تقرير مصيرهم
عبداللهيان: الارهابيون يحظون بالدعم الاميركي في سوريا
عبداللهيان: اننا نساعد سوريا في حربها ضد الارهاب ولم نسمح للارهابيين بالاستيلاء على السلطة في هذا البلد
عبداللهيان: الصهاينة يروجون للاكاذيب بشأن الانشطة النووية الايرانية لانهم لا يريدون التوصل الى اي اتفاق بهذا الشان
عبداللهيان: لا يوجد اي مكان للاسلحة النووية في عقيدتنا
عبداللهيان: لدينا معلومات ان النظام الصهيوني احتجز السياسة الخارجية الاميركية
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش
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