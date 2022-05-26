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العراق يرفع إنتاج حقل الرميلة إلى 1.7 مليون برميل يوميا

العراق يرفع إنتاج حقل الرميلة إلى 1.7 مليون برميل يوميا
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس عن مباحثات لرفع انتاج حقل الرميلة إلى مليون و700 ألف برميل يومياً.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل التقى في العاصمة البريطانية لندن الرئيس التنفيذي لشركة (BP) برنارد لوني" .

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آليات دعم خطط وبرامج التطوير لحقل الرميلة النفطي في جنوب العراق، وصولاً لتحقيق هدف إنتاج الذروة البالغة مليون و700 ألف برميل يومياً".

وتابعت أنه "تم بحث برامج المساعدة والدعم الذي يقدمه عملاق الطاقة في العالم لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الرميلة النفطي، وبما يسهم بتوفير الكميات المتاحة من الغاز المستثمر لدعم قطاع الطاقة في العراق، فضلاً عن تعظيم العائد الوطني ، أضافة الى تحقيق متطلبات الحفاظ على البيئة والصحة العامة ، كما تم مناقشة فرص التعاون في مجال الطاقة النظيفة".

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