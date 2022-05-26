غانتس وعباس يجتمعان الاسبوع المقبل

العالم - فلسطين

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن “فريج” قوله: إنه “سيلتقي في الأسبوع المقبل بوزير الاقتصاد والمالية الفلسطيني، كما سيجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيره الفلسطيني، بهدف تقليل التوترات في المنطقة”.

وادعی فريج: ان “الحكومة الإسرائيلية الحالية، تحاول تقوية السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية”.

وأضاف أن “أبا مازن أفضل شريك لدينا حتى الآن، وسنندم على عدم التقدم معه وخلق أفق سياسي”، وفق زعمه.

يشار إلى أنه في الأونة الأخيرة، عقدت عدة اجتماعات بين رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الجيش الإسرائيلي، لـ”مناقشة قضايا مدنية وأمنية”.

ورفضت الفصائل الفلسطينية، هذه اللقاءات، واعتبرتها بمثابة “خروج عن حالة الإجماع الوطني”.