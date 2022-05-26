كسينجر يتغزل بروسيا لهذه الاسباب..

العالم - مع الحدث

وقال سمير أيوب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:" تصريحات كسينجر وجدت صدی كبير في روسيا وتناقلت خطابه كل وسائل الاعلام".

وأكد ان تصريحات كسينجر هي محاولة لاعادة قراءة استراتيجية كسينجر في علاقاته مع روسيا ومع الصين ومحاولة تكرار ما حاول فعله سابقاً، فعندما يحذر الادارة الاميركية من الصدام مع الصين وفي نفس الوقت الصدام مع روسيا لانه يعرف انهما خصمان كبيران للولايات المتحدة ومن الصعوبة علی واشنطن التغلب عليهما في آن واحد.

وأوضح ايوب ان تصريحات كسينجر تعتبر غزل لروسيا حتی لاتنجر الی وحدة بين الصين وروسيا.

وبيّن ان هذا التصريح، يتناقض مع تصريح قاله كسينجر منذ حوالي 10 أيام فقد اعتبر قبل حين ان الصراع في اوكرانيا يمكن ان يستنزف روسيا ويحد من قدراتها ويمنعها من ان تصبح دولة عظمی، لكن تصريحاته الجديدة تناقض تصريحاته السابقة وهذا يثبت التخبط في سياسات الولايات المتحدة وحلفائها.

وتابع ايوب ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية كانت تهدف من جر روسيا وتحريض اوكرانيا للصراع معها، ان تضرب اقتصاد روسيا واستنزاف قوتها العسكرية ومحاولة افتعال اضطرابات داخلية في روسيا، لكن هذه الاهداف كلها لم تتحقق حتی الان.

وقال الباحث السياسي رياض عيد الحرب في اوكرانيا، ليست بين بوتين وزيلينسكي، بل هي كما حددها وزير الخارجية الروسي سيرغي لاوروف، معركة لتحديد نظام عالمي متعدد الاقطاب وسقوط الاحادية القطبية.

وأكد ان تصريحات هنري كيسنجر هو قراءة مسبقة لتطورات المعركة، فاستراتيجة بوتين هي استعمال المعركة باتجاهين، فكما ارادت اميركا نصب فخ لبوتين بالمعركة العسكرية لاستدراجه الی نزيف اقتصادي، استدرج بوتين الولايات المتحدة والعالم الی ارتفاع اسعار الطاقة بما يملك من قدرات بحيث تحدثت الصين عن خط اخضر لمرور القمح الاوكراني لان العالم أصبح امام أزمة خانقة.

وأوضح عيد ان كيسنجر اراد بتصريحاته تأكيد ان الان، أفضل من بعد شهرين، ففي ذلك الحين ستكون هناك اجراءات لاتحمد عقباها.

اما عضو التحالف الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب فأكد ان الشعب الاميركي ضد هذه الحرب، والاميركيون يعتبرون ان روسيا من الرابحين في هذه الحرب، فقد حققت اهدافها وسيطرت علی منطقة البحر الاسود وعلی أغلب منطقة دونباس.

وطالب حرب الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالضغط علی زيليسنكي وتخفيف دعمهم له لاجلاسه علی طاولة المفاوضات مع روسيا، لان روسيا لن تنسحب من دونباس كما يريد زيلينسكي واستمرار المعارك سوف يضر بالشعب الاوكراني.

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https://www.alalam.ir/news/6193063