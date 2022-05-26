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وزارة الدفاع الروسية: القوات الصاروخية تستهدف 407 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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