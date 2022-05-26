الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
١١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: انتقادات دولية لهدم السعودية أحياء سكنية في جدة

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

انتقادات دولية لهدم السلطات السعودية أحياءً سكنية في مدينة جدة الساحلية غربي المملكة بذريعة تطويرها.

العالم - السعودية

منظمة سند الحقوقية والتي مقرها في العاصمة البريطانية لندن اتهمت السلطات السعودية بالاستمرار بعملية التهجير القسري لعشرات الالاف من السكان، دون وجود خطة واضحة للتعويض او توفير مساكن بديلة، مؤكدة رفضها لكل أشكال الهدم في مدينة جدة. واعتبرت المنظمة أنّ التهديم الذي تشهده المدينة الساحلية هو نوع من التهجير القسري المحرم دولياً، داعيةً النظام السعودي الى توفير مساكن بديلة للمتضررين بصورة عاجلة، والعمل على تعويضهم بشكل مجز، والتصدي لموجة غلاء أسعار المساكن التي نتجتء عن هذا الانتهاك البشع.

المعارضون السعوديون عبروا عن سخطهم الشديد لطرد أهالي المدينة من منازلهم مستغربين الصمت الدولي حيال هذه الجريمة.

وقال المعارض السعودي سعد الفقيه:"هناك 12 حي للهدم في الطريق ولايزال بن سلمان غيرمكترث، فلن يجيز لك حتی ان تدافع عن ارضك وبيتك".

المساجد في مدينة جدة لم تسلم من عملية الهدم حيث عرض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعملية هدم المساجد، وأبرزها مسجد الراجحي.

موقع هدد جدة السعودي على التويتر اتهم السلطات السعودية بهدم مدينة جدة التاريخية للقضاء على تراث المملكة، مؤكداً أنّ بعض الاسر كانت تعيش لاكثر من ستين سنة، ولفت الى أنّ النظام قطع خدمات المياه والكهرباء لتهجير الناس من منازلهم.

صحيفة ميدل ايست اي Middle East Eye اكدت أنّ عملية هدم الاحياء في جدة تسببت بأزمة نزوح كبيرة، بالإضافة إلى أزمة سكن خانقة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة.

روابط ذات صلة

العفو الدولية: الإعدامات تضاعفت بالسعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيان الاحتلال.. الرابح الاكبر من لعبة 'تيران' و'صنافير'

قائد قسامي: سيتفاجأ العدو من دقة وكثافة صواريخ المقاومة

مجلس الشورى اليمني يدين استمرار خروقات العدوان

باختصار.. تركيا ومشروع المنطقة العازلة بسوريا

شاهد بالفيديو.. اقتراحات غربية: علی اوكرانيا تقديم تنازلات لروسيا

شاهد: انتقادات دولية لهدم السعودية أحياء سكنية في جدة