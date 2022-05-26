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باختصار.. تركيا ومشروع المنطقة العازلة بسوريا

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

حلم إنشاء مناطق آمنة على الحدود الجنوبية التركية مع سوريا؛ يراود من جديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان؛ بعد تلميحات بشان أنقرة عملية عسكرية جديدة لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم لمكافحة ما يسميه تهديدات إرهابية من هذه المناطق والتي تمثل مراكز الهجمات على بلاده حسب قوله.

العالم - باختصار

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باختصار.. تركيا ومشروع المنطقة العازلة بسوريا

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