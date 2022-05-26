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تشاهدون الليلة في بانوراما..

طهران لا عودة للاتفاق في ظل الضغوط وعدم الانتقاع.. قانون تجريم التطبيع في العراق أهميته وانعكاساته

طهران لا عودة للاتفاق في ظل الضغوط وعدم الانتقاع.. قانون تجريم التطبيع في العراق أهميته وانعكاساته
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة اعراب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان عن امله بان يتعامل الجانب الاميركي بواقعية، مشددا على ضرورة تتمتع إيران بالفوائد الاقتصادية لعودة جميع الاطراف الى الاتفاق النووي.

العالم - بانوراما

كما دعا إلى عدم اختزال المطالب الإيرانية في محادثات إلغاء الحظر بموضوع رفع اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأميركية موضحا أن وضع الحرس على قائمة الإرهاب هي قضية جانبية يضخمها اللوبي الاسرائيلي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصويت البرلمان العراقي بالاجماع على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

ويوجب هذا القانون يجرم التطبيع بكافة اشكاله وعلى يسري على كافة مؤسسات الدولة وحكومات الاقاليم والمجالس البلدية اضافة الى الشركات الاجنبية العاملة في العراق.

كما يطبق القانون على كافة الذين يحملون الجنسية العراقية في داخل البلاد أوخارجه

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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