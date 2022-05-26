طهران لا عودة للاتفاق في ظل الضغوط وعدم الانتقاع.. قانون تجريم التطبيع في العراق أهميته وانعكاساته

العالم - بانوراما

كما دعا إلى عدم اختزال المطالب الإيرانية في محادثات إلغاء الحظر بموضوع رفع اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأميركية موضحا أن وضع الحرس على قائمة الإرهاب هي قضية جانبية يضخمها اللوبي الاسرائيلي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصويت البرلمان العراقي بالاجماع على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

ويوجب هذا القانون يجرم التطبيع بكافة اشكاله وعلى يسري على كافة مؤسسات الدولة وحكومات الاقاليم والمجالس البلدية اضافة الى الشركات الاجنبية العاملة في العراق.

كما يطبق القانون على كافة الذين يحملون الجنسية العراقية في داخل البلاد أوخارجه

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.