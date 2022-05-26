الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان في دافوس: مطالبات ايران يجب ان لايتم حصرها في مجرد درج اسم حرس الثورة الاسلامية في لائحة الارهاب الاميركية

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيان الاحتلال.. الرابح الاكبر من لعبة 'تيران' و'صنافير'

قائد قسامي: سيتفاجأ العدو من دقة وكثافة صواريخ المقاومة

مجلس الشورى اليمني يدين استمرار خروقات العدوان

باختصار.. تركيا ومشروع المنطقة العازلة بسوريا

شاهد بالفيديو.. اقتراحات غربية: علی اوكرانيا تقديم تنازلات لروسيا

شاهد: انتقادات دولية لهدم السعودية أحياء سكنية في جدة