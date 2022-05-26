الرئيس سعيّد يصدر مرسوما للإستفتاء على دستور جديد لتونس

العالم - خاص بالعالم

ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء الذي سيجري من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء سؤال واحد وهو هل توافق على الدستور الجديد؟



التطورات الجديدة حول الاستفتاء تاتي بعد اسبوع من تعيين الرئيس قيس سعيد الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية لصياغة الدستور وقال معارضوه انه اقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي ما ادى الى رفض تام من قبل المعارضة لجميع الاجراءات التي اتخذها.



وفيما يمضي الرئيس سعيد في الخطوات لإجراء الاستفتاء قالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع جميع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها، كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس، وقال الاتحاد انه يعتزم تنظيم إضرابات واحتجاجات عامة.



الرئيس سعيّد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم اكد إنه سيستبدل دستور2014 بدستور جديد عن طريق الاستفتاء وسيجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول مضيفا إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.

غير ان المعارضة واغلب الاحزاب السياسية يتهمون سعيد بتنفيذ انقلابا على الديمقراطية وانه قوض جميع المكاسب الديمقراطية لثورة الياسمين في عام2011.

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