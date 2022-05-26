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قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

في مشهد أقل ما يقال انه متوتر وقد ينتقل غلى حالة الانفجار في أي لحظة مع إصرار الاحتلال على السماح لمسيرة الاعلام التي سيكون مسرحها القدس المحتلة الاحد المقبل تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات المداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة أملا في منع ردات الفعل من الفلسطينيين على انتهاكاتها.

العالم - مراسلون

خلال الساعات الماضية خمسة وعشرين فلسطينيا في ذمة الاعتقال ما بين بلدة سعير الى الشمال الشرقي من مدينة الخليل ومدينة قلقيلة شمال الضفة الاحتلال ادعى ان الاعتقالات تاتي لملاحقة المطلوبين لاجهزتها الامنية.

الاحتلال من خلال اجراءته القمعية يحاول ان يمرر مسيرة الاعلام دون ان تتحول الى معركة مفتوحة مع الفلسطينيين لاسيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة خاصة وان هاتين المنطقتين تعتبران مناطق اشتباك مباشر مع الاحتلال، لكن المشهد المنتظر بكل القراءات لا يستطع احد تقديره بدقة.

الاحتلال يحاول فرض موقفه بالقوة لكن هذه القوة لم تعد الوحيدة في الاراضي الفلسطينية التي تقرر المستقبل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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