قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة

العالم - مراسلون

خلال الساعات الماضية خمسة وعشرين فلسطينيا في ذمة الاعتقال ما بين بلدة سعير الى الشمال الشرقي من مدينة الخليل ومدينة قلقيلة شمال الضفة الاحتلال ادعى ان الاعتقالات تاتي لملاحقة المطلوبين لاجهزتها الامنية.



الاحتلال من خلال اجراءته القمعية يحاول ان يمرر مسيرة الاعلام دون ان تتحول الى معركة مفتوحة مع الفلسطينيين لاسيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة خاصة وان هاتين المنطقتين تعتبران مناطق اشتباك مباشر مع الاحتلال، لكن المشهد المنتظر بكل القراءات لا يستطع احد تقديره بدقة.



الاحتلال يحاول فرض موقفه بالقوة لكن هذه القوة لم تعد الوحيدة في الاراضي الفلسطينية التي تقرر المستقبل.

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