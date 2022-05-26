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الكرملين: نرفض الاتهامات الموجهة لنا بعرقلة تصدير الحبوب من أوكرانيا

الكرملين: نرفض الاتهامات الموجهة لنا بعرقلة تصدير الحبوب من أوكرانيا
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ترفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لها بعرقلة تصدير الحبوب من أوكرانيا، وأن قرارات الغرب أدت إلى الحصار.

العالم - روسيا

وقال بيسكوف في تعليقه على ملاحظة أن الدول الغربية تتهم روسيا بوقف إمدادات الحبوب من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأفريقية ودول أخرى: "إننا نرفض بشكل قاطع هذه الاتهامات، بل على العكس، نتهم الدول الغربية باتخاذ عدد من الإجراءات غير القانونية التي أدت إلى هذا الحصار".

وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان هذا يعني أن الدول الغربية بحاجة إلى رفع العقوبات، من وجهة نظر روسيا، من أجل استئناف إمدادات الحبوب أجاب بيسكوف: "يجب عليهم إلغاء تلك القرارات غير القانونية التي تمنع تأجير السفن، والتي تمنع تصدير الحبوب، وما إلى ذلك".

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت مشاكل لوجستية بسبب خطأ كييف، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية.

وأضافت وزارة الخارجية أن "الحديث عن منع روسيا المزعوم لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود وما نتج عن ذلك من عجز في سوق الحبوب ما هو إلا تكهنات".

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