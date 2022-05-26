فصائل المقاومة تدعو للتضامن مع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال

العالم- فلسطين



وطالبت الفصائل في تظاهرة امام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم ما يلزم من دعم واسناد للاسيرين المضربين عن الطعام اللذين يتعرضان للاعتقال الاداري التعسفي.

ونقلت "معا" عن نشأت الوحيدي ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية قوله: إن كل الخيمات وكل الوقفات التي تقام من أجل حرية الأسرى لم ترقى حتى هذه اللحظة إلى حجم المعانات التي يعانيها الاسرى الاداريين وكل الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ومن بينهم الأسرى المرضى.

وأكد الوحيدي أن الأسرى بحاجة إلى وقفة جادة داعمة لخطوة إضرابهم حتى يتم الافراج عنه دون شروط وإنهاء ملف اعتقالهم.

وطالب الوحيدي الصليب الأحمر بتحمل مسؤوليته الانسانية اتجاه الأسرى وقضيتهم العادلة.