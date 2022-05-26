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فصائل المقاومة تدعو للتضامن مع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال

فصائل المقاومة تدعو للتضامن مع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس إلى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال المقاطعين لمحاكم الاحتلال، إضافة إلى التضامن مع الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام.

العالم- فلسطين

وطالبت الفصائل في تظاهرة امام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم ما يلزم من دعم واسناد للاسيرين المضربين عن الطعام اللذين يتعرضان للاعتقال الاداري التعسفي.

ونقلت "معا" عن نشأت الوحيدي ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية قوله: إن كل الخيمات وكل الوقفات التي تقام من أجل حرية الأسرى لم ترقى حتى هذه اللحظة إلى حجم المعانات التي يعانيها الاسرى الاداريين وكل الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ومن بينهم الأسرى المرضى.

وأكد الوحيدي أن الأسرى بحاجة إلى وقفة جادة داعمة لخطوة إضرابهم حتى يتم الافراج عنه دون شروط وإنهاء ملف اعتقالهم.

وطالب الوحيدي الصليب الأحمر بتحمل مسؤوليته الانسانية اتجاه الأسرى وقضيتهم العادلة.

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