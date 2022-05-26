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طائرات تركية تلقي منشورات فوق بلدات الشمال السوري..هذا ما سيحدث هناك

طائرات تركية تلقي منشورات فوق بلدات الشمال السوري..هذا ما سيحدث هناك
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

القت الطائرات التركية منشورات فوق بلدة “منغ” الواقعة شمال حلب، تطلب فيها من السكان الابتعاد عن المقرات العسكرية في البلدة.

العالم - سوريا

وحسب "وكالة اوقات الشام الاخبارية"، تقول المنشورات حسب ما نشره أبناء بلدة منغ على وسائل التواصل الاجتماعي “قرار تطهير المناطق المحتلة من الإرهابيين (PKK) و(PYD لا رجعة عنه، فكونوا مساهمين مع جيشكم الوطني في دحر الإرهاب”، فيما يطلب منشور اخر أهالي البلدة بالابتعاد عن المقرات العسكرية داخل البلدة ومحيطها.

يأتي ذلك مع تسارع وتيرة الحديث عن قرب عملية عسكرية تركية في مناطق شمال وشرق سورية، وتزايد الحديث عن قرب بدء تركية عملية عسكرية في مناطق شمال وشمال شرق سورية بهدف انشاء منطقة عازلة على الحدود التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد صرح الاثنين بان تركيا عازمة على شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لتحقيق هدف انشاء المنطقة العازلة بعمق 35 كيلو مترا.

وأضاف اردوغان بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن، ستبدأ العمليات، والقرار بهذا الشأن سيتخذ خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، في 26 من أيار الحالي. وتصف تركية الأحزاب الكردية “قسد” و”وحدات حماية الشعب” المسيطرة على مناطق في شمال شرق سورية بالفصائل الإرهابية.

وحذرت الولايات المتحدة، حليفة القوات الكردية المنتشرة في المنطقة يوم الثلاثاء، تركيا من شن أي عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مؤكدة أن من شأن مثل هكذا تصعيد أن يعرض للخطر أرواح العسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” إزاء هذا الإعلان، مضيفا: "ندين أي تصعيد، ونؤيد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة".

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