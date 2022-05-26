العالم- السودان

هذا و شهد عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أيام مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على استمرار العسكر في السلطة، أوقعت عدداً من الإصابات.

وجاءت المواجهات بعد دعوة من لجان المقاومة التي تقود منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين أول الماضي حراكاً ثورياً مناهضاً للانقلاب، وهو الحراك الذي قتل فيه 96 من الذين شاركوا فيه حتى الآن.

وفي شارع الأربعين بمدينة أم درمان، غرب العاصمة، تجمع الآلاف من الشباب للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة وعودتهم لثكناتهم.

كما احتج المشاركون على استمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين، والذي أدى أول من أمس لسقوط شاب عشريني في المدينة.

وشهد الشارع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمشاركين في الموكب استخدمت فيها الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية، بينما قذف المتظاهرون الشرطة بالحجارة، وأغلقوا الطرق وأحرقوا إطارات السيارات.

وفي حى بري، شرق الخرطوم، سيطر متظاهرون على شارع المعرض، أشهر شوارع العاصمة، وأضرموا النيران في الإطارات القديمة ورددوا هتافات الثورة المطالبة بتنحي العسكر وعودة المسار الديمقراطي ومحاكمة قتلة الثوار، قبل أن تتدخل كالعادة الشرطة وتمطرهم بعبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ولا تزال المواجهات مستمرة.

وفي المقابل، سيرت لجان منطقة الخرطوم تظاهرة بشارع الستين، وكذا مدينة الخرطوم بحري، بالإضافة إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، جنوب البلاد.