نوفاك: إيران سددت لروسيا جزء من الدين المتعلق ببناء محطة بوشهرالكهرذرية

العالم - ايران

وقال نوفاك أمام الصحفيين بعد لقائه مع رؤساء اللجنة الحكومية الروسية - الإيرانية المشتركة، اليوم الخميس: "تم بحث بناء المرحلة الثانية والثالثة لمحطة بوشهر. (والمواعيد) وفق العقد لا تتغير. كما تناولنا موضوع الدفع. كانت هناك مدفوعات في نهاية العام الماضي وفي بداية هذا العام الجاري أيضا. هناك ديناميات، لكن الدين لا يزال موجودا، لذلك تستمر مناقشة وتنفيذ هذه المسألة" حسبما افادت وكالة تاس للانباء.

وكانت وسائل إعلام "قد أفادت في منتصف العام الماضي بأن دين إيران لروسيا مقابل أعمال بناء محطة بوشهر الكهرذرية يبلغ نحو 500 مليون يورو."

وتقوم مؤسسة "روس آتوم" ببناء المرحلة الثانية من محطة بوشهر (الوحدتين الثانية والثالثة) التي ستبلغ قدرتها الإجمالية 2,1 ألف ميغاوات.