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البرلمان يصوت بالاجماع على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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