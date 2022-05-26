اثر تصويب قانون تجريم التطبيع.. السيد الصدر يدعو للاحتفال في الشوارع

العالم - العراق

وقال السيد الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب (الأحزاب) وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم".

وخاطب السيد الصدر شعب العراق بالقول "عليكم بعد التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهـابـي.. بصـلاة ركعتي شكر لله سبحانه وتعـالـى.. ثم الخروج إلى الشوارع إحتفالاً بهذا المنجز العظيم".

واختتم السيد الصدر "السلام على السادة المصلحين، وعلى الجند المقاومين".