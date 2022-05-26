عمليات طيران التحالف التجسسي ..تأكيد على عدم الجدية في إحلال السلام

العالم- اليمن

عمليات طيران التحالف التجسسي العدائية لم تقتصر على الجبهات، وإنما تخطتها لتصل الى المناطق المأهولة بالسكان ومنها العاصمة صنعاء التي شهدت عملية إسقاط طائرة تجسسية صينية الصنع تابعة للتحالف من قبل دفاعات قوات صنعاء الجوية ليل الاثنين الماضي .

إسقاط أربع طائرات تجسسية منذ بداية الهدنة

منذ بداية الهدنة والى اليوم بلغ عدد الطائرات التجسسية المسلحة التابعة للتحالف التي تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية أربع طائرات كالتالي :

في الـ 4 من مايو أسقطت دفاعات صنعاء الجوية طائرة تجسسية صينية نوع ” CH4 ” تابعة للتحالف أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة .

وفي الـ 21 من مايو أسقطت دفاعات صنعاء الجوية طائرة تجسسية ثانية تابعة للتحالف نوع “كاريال” تركية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في منطقة حيران في محافظة حجة أيضاً .

وفي الـ 23 من نفس الشهر أسقطت دفاعات صنعاء الجوية طائرة تجسسية ثالثة صينية الصنع نوع ” CH4 ” تابعة للتحالف كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء .

وفي الـ 24 من مايو أسقطت دفاعات صنعاء الجوية طائرة تجسسية مسلحة صينية من طراز ” Wing Loong2 ” تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة ، وتنفيذ مهام عدائية في منطقة كتاف قبالة نجران .

ردود أفعال غاضبة

إستمرار التحالف في خرق الهدنة ،وإرسال الطائرات المسيرة التجسسية لاقى ردود أفعال غاضبة من قبل صنعاء حيث أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام ان إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول التحالف للهدنة القائمة.

كذلك استغرب عبدالسلام صمت الامم المتحدة عن هذه الخروقات وقال في تغريدة على “تويتر”: لو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الامم المتحدة وجهات أخرى مغايرة، وعليه فإننا نحمل دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية .

كذلك قال عضو وفد صنعاء المفاوض عبدالملك العجري في تصريح له أمس الثلاثاء ان الطيران التجسسي لم يتوقف وحذرنا الأمم المتحدة أن أي خرق سيتم التعامل معه ولا زلنا نمارس ضبط النفس .

مستقبل الهدنة في ظل استمرار الخروقات

استمرار التحالف في خرق الهدنة وعدم تنفيذه لإلتزاماته التي نصت عليها الهدنة تجري في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لتجديد الهدنة الذي لم يتبقى على زمنها الا بضعة أيام في وقت تؤكد صنعاء ان تمديد الهدنة مرهون بتنفيذ التحالف إلتزاماته وهو ما أكده العجري الذي قال ” طالما لم يحصل التزام ببنود الهدنة فعلى أي أساس نبحث في تمديدها .

لكن على ما يبدوا ان طرف التحالف غير مكترث بتحذيرات صنعاء وهو ما يؤكده عدم تنفيذه لشروط صنعاء سواء فيما يخص الجانب الإنساني أو العسكري .

وعلى ضوء ما سبق يبقى تمديد الهدنة معتمد على الخطوات التي ستتخذها الأمم المتحدة خلال الايام القليلة القادمة فهل ستضغط الامم المتحدة على طرف التحالف لتنفيذ إلتزاماته الانسانية ووقف خروقاته العسكرية ومنها إرسال الطائرات التجسسية الى العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق هذا ما ستكشفه الايام القادمة .

*وكالة الصحافة اليمنية