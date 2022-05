مغردون: جزيرتا تيران وصنافير بوابة التطبيع السعودي الإسرائيلي!!

العالم - نبض السوشيال

ووفقاً لموقع "أكسيوس" الامريكي فإن إدارة جو بايدن تجري بهدوء محادثات بين مصر والسعودية والكيان الصهيوني إن نجحت قد تكون أولى الخطوات نحو التطبيع بين تل أبيب والرياض والتي سبق وباركت قرارات التطبيع المذلة التي اتخذتها مؤخرا كلا من الامارات والبحرين مع الكيان الاسرائيلي الغاصب.

خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية قالت للموقع الأمريكي إن المفاوضات تهدف إلى إنهاء نقل الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، والتي اعتبر المصادر ذاتها هذه الخطوة انجازا سيكون مهما للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ويقول موقع "أكسيوس" نقلا عن المصادر نفسها، إن مفاوضات حساسة جارية، لكن الاتفاق ليس كاملا. البيت الأبيض يود إنهاء الاتفاق قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو/حزيران، والتي من المرجح أن تشمل السعودية.

تسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران، وهو ممر بحري استراتيجي يصل إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات في فلسطين المحتلة ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950، وفيما بعد تم نزع السلاح على أراضي الجزيرتين تطبيقاً لجزء من "معاهدة السلام" المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وفقًا للمصادر، تعتقد إدارة بايدن أن وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة من الممكن أن يبني الثقة بين الطرفين السعودي والإسرائيلي ويخلق بداية لعلاقات "دافئة" بينهما، وفيما لو إن تم الاتفاق فسيكون أهم إنجاز للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ ما يسمى "اتفاقات أبراهام"، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأدت إلى اتفاقيات تطبيع بين تل ابيب وأبو ظبي والمنامة والرباط.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء المصريين اكدوا جميعهم رفض التخلي عن مصرية الجزيرتين تيران و صنافير وبان الهدف من المحادثات هو تسليمهما الى الصهاينة كما أكدوا ايضا على رفضهم الحازم والجازم لاستكمال الأتفاق الذي اعتبروه أنه يلطخ بالعار والخيانه العظمى لأصحاب القرار ومن يوافقه ويعاونه في ذلك الخزي والخنوع، كذلك شددوا في تعليقاتهم على ان المستفيد الأول والأخير هو الكيان الصهيوني .

حساب "بهلوله أعقل المجانين " نشر صورة للجزيرتين وعلق قائلا "#تيران_وصنافير_مصريه من قال لكم أن الأرض هي ملك رئيس أو مسؤول حتي يفعلوا ما فعلو ارض الواطن لا تباع وتشترى زمان المصرين ضحوا بحياتهم من أجل الأرض والوقت عواد عايز يبيع الأرض".

وغرد "Dr. NouR Eldein" على حسابه الخاص قائلا "تنازل عن #تيران_وصنافير_مصريه و تنازل عن ماء النيل ، و تنازل عن اراضي في سيناء لمشروع صهيوسعودي و تنازل عن حق مصر في غاز شرق المتوسط فأنكر المعلوم من التاريخ والجغرافيا بالضرورة و لازال القوس مفتوح و لازالت مصر تئن ...".

وكتب "Mohamd" تحت وسم #تيران_وصنافير_مصريه تغريدة على حسابه قائلا فيها "الجزيرتين الان فقط يتم تسليمهم علني للصهاينة .. هو الشعب نايم و لا مش فاهم ولا ايه !؟ #تيران_وصنافير_مصريه".

ورأى "عبدالرحمن فايز" في تغريدته "لا رائيس ولا امير يقدر يتحكم فيها ولو اتباعت هترجع تاني عمرنا ما نتخله عنها #تيران_وصنافير_مصريه".

وعلق حساب "ثورة شعب" على الهاشتاغ قائلا "حسرة على دماء المصريين اللي سالت على الأرض دي عشان يرجعوها من الصهـ ـاينة.. #تيران_وصنافير_مصريه #السيسي_يمهد_لمجاعه".

وغرد "just some one" قائلا "مصرية تيران وصنافير لا شك فيها انما من يدعون سعوديتها هم المشكوك فى وطنيتهم ولابد أن نوثق ارشيف عن كل شخص شكك فى مصريتها ليتم محاسبة الجمبع من اول بلحتهم الفاسدة وصولا الى كل شخص عادى عن جرم الخيانة العظمى الذى ارتكب فى حق البلد #تيران_وصنافير_مصريه".

ونشر حساب "جو قو" تغريدة جاء فيها "بعد ماتبين ان الأتفاق الخبيث عن تنازل او بيع #تيران_وصنافير_مصريه كطلب الكيان الصهيونى .. لم يتم بعد . فإننا نرفض رفضأً جازما وقاطعا ان يستكمل هذا الأتفاق الذى يلطخ جميع اهل البلد بالعار والخيانه العظمى لأصحاب القرار ومن يوافقه ويعاونه فى ذلك الخزى والخنوع".

وكتب "Ali Muhammed" في تغريدة على حسابه الخاص "#تيران_وصنافير_مصريه مفيش شك والمستفيد الأول والأخير هو إسرائيل يعني احنا اتنازلنا عن ام الرشراش (ايلات حاليا) وبقي ليهم منفذ علي البحر الأحمر ودلوقتي نتنازل عن تيران وصنافير عشان مضيق تيران يصبح مياه دوليه خارج سيطرتك ،والف باء عسكريه سواء الجزيرتين أو غزة دا عمق استراتيجي لمصر".

ونختم الموضوع مع تغريدة "Mahmoud" التي قال فيها "#تيران_وصنافير_مصريه غصباً عن الأنظمة اللصوصية ولو باعوها الخونة الحرامية اليوم الغد أو بعد غد ستعود للسيادة المصرية وسيعاقب كل من فرط فى الحقوق ودى لا فيها وحدة شعوب ولا أخوية".