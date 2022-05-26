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الخارجية الايرانية ردا على الحظر الاميركي الجديد: ايران وقواتها المسلحة وفيلق القدس طالما شكلت كابوسا للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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