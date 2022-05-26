ماكرون يدعو إردوغان إلى 'احترام الخيار السيادي' لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما إلى الناتو

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وأشار قصر الإليزيه في ختام المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والتركي إلى أن “رئيس الجمهورية (الفرنسية) شدّد على أهمية احترام الخيار السيادي لهذين البلدين والذي نتج عن عملية ديموقراطية والتدخّل ردًا على تطور بيئتهما الأمنية”.

من جانبه، قال أردوغان خلال الاتصال إلى ان "علاقات السويد وفنلندا مع الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لسيطرة تنظيم بي كي كي/ واي بي جي لا تتوافق مع روح التحالف تحت مظلة الناتو"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.

كما أوضح الرئيس التركي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الاتصال أنهم "يرغبون في التوصل إلى سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأنهم يواصلون تشجيع البلدين على الحوار والدبلوماسية، في هذا السياق".

وقبل أيام، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي، غربي تركيا، أنه لا فائدة من توسع حلف "الناتو" دون مراعاة الحساسيات الأمنية.

وقال الرئيس التركي: "إن توسع الناتو لن يعود بالنفع على بلاده والحلف ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".

وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.

وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.