أنباء عن اعتقال العليمي ووضع مسؤولين تحت الاقامة الجبرية في عدن

العالم- اليمن

وأفادت أنباء محلية بالمدينة، أن مليشيا “الانتقالي” في مطار عدن، اوقفت القيادي الإصلاحي ـ عضو مجلس الرئاسة عبدالله العليمي أثناء توجهه على متن رحلة لليمنية إلى مطار القاهرة، إلى جانب اعتقال مسؤولين آخرين في حكومة معين عبدالملك التابعة للتحالف.

واشارت الأنباء إلى أن مليشيا الانتقالي أجبرت العليمي والمسؤولين العودة إلى قصر المعاشيق ووضعهم تحت الاقامة الجبرية، حتى يتم إصلاح الأوضاع الخدمية في مدينة عدن التي تعاني انهيارا شاملا في الكهرباء والمياه والصحة.

ويسعى الانتقالي لتأزيم الموقف في مدينة عدن، ورفضه دمج مليشياته في إطار المجلس الذي يرأسه رشاد العليمي.

وكان “المجلس الانتقالي” الموالي للإمارات قد هدد خلال الأيام الماضية بتفجير الوضع في مدينة عدن.