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قاليباف: المجتمع الدولي يجب ان يقلق لتداعيات الاعمال الارهابية

قاليباف: المجتمع الدولي يجب ان يقلق لتداعيات الاعمال الارهابية
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف المجتمع الدولي الي إدانة عملية اغتيال القيادي الايراني الشهيد صياد خدائي معتبرا ان هذه الادانة تأتي في صلب مكافحة الارهاب.

العالم - ايران

وفي رسائل وجهها قاليباف اليوم الخميس الى رئيس اتحاد البرلمانات الدولية، والامين العام لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية ، وأمين تجمع البرلمانات الاسيوية ، ندد قاليباف بالعمل الارهابي الجبان الذي ارتكبه عملاء الاستكبار العالمي باغتيال الشهيد صياد خدائي.

وتطرق قاليباف في رسائله الى مضامين ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان معتبرا ان هذه الجريمة تاتي في اطار الارهاب المنظم الذي يستهدف المواطنين والعلماء والقوات المسلحة الايرانية ، كما أكد ان استمرار الارهاب الرسمي ضد مواطني الدول يعد انتهاكا صارخا لسيادة القانون ، وبالتالي فأن الصمت أمام هذا الارهاب يزيد الارهابيين وسادتهم جرأة ووقاحة.

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