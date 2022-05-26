بلومبيرغ: القبض على الزعيم الجديد لـ'داعش' في تركيا

العالم - تركيا

وذكر المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الأمر، أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلوا رجلاً يعتقدون أنه قاد تنظيم “داعش” الارهابي منذ مقتل الزعيم السابق في فبراير الماضي.

وقال موقع “OdaTV” الإخباري التركي إن المعتقل هو أبو الحسن القريشي، دون أن يوضح كيف حصل على المعلومات، وهو مطابق لاسم زعيم التنظيم الارهابي الذي كشفت عنه تقارير صحفية في الشهور الماضية.

لم تتمكن بلومبيرغ من التحقق بشكل مستقل من هوية الرجل المحتجز من قبل السلطات التركية.

وأشار المسؤولون إلى أنه تم إبلاغ الرئيس رجب طيب إردوغان، باعتقاله، من المتوقع أن يعلن عن تفاصيل العملية في الأيام المقبلة.

وقال المسؤولون إن الارهابي اعتقل بعد مراقبة الشرطة لمنزل كان يقيم فيه، وأنه لم تفتح النار أثناء المداهمة.

وكان "داعش" الارهابي أعلن عن زعيمه الجديد، المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي، في مارس، من خلال رسالة صوتية مسجلة تم نشرها على الإنترنت.

وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من مقتل أبو إبراهيم القرشي، الرجل الذي خلف البغدادي بدوره في عام 2019 وأصبح ثاني من يُسمَّى بالخليفة للتنظيم الارهابي، في فبراير الماضي.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين أمنيين عراقيين ومصدر أمني غربي، في 11 مارس، أن "الزعيم الجديد الذي عينه تنظيم داعش الارهابي، هو شقيق الزعيم الأول للتنظيم الارهابي أبو بكر البغدادي".

ولقي كل من البغدادي والقرشي مصرعهما بتفجير نفسيهما وأفراد عائلاتهما خلال عمليات أميركية خاصة على مخابئهما في شمال سوريا.