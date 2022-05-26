العراق يوجه صفعة قوية للكيان الصهيوني وكل المطبعين

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وصّوت أعضاء مجلس النواب العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وسط أجواء احتفالية، حيث أكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن التصويت على هذا القانون المقدم من اللجنة القانونية تم بإجماع الحاضرين.

وأوضح المصدر ذاته أن القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة ا لكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، مضيفا أنه يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان الصهيوني" المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.

وشهد البرلمان العراقي أجواء احتفالية بعد التصويت على القانون الذي يجرم التطبيع، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها عراقيون على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي احتفاء الأعضاء بهذا التصويت، كما اصدرت القوى السياسية والحزبية داخل العراق بيانات التبريك للشعب العراقي وللنواب بهذا النصر الذي اثبت مجلس النواب العراقي من خلال ممثلي الشعب انه محافظ على ثوابته و ثابت على مبادئه في الدفاع عن القضية الفلسطينية اولاً وفي الدفاع عن القدس ثانياً و في اعتبار هذا الكيان الغاصب كياناً لقيطاً يجب ازالته و عدم الاعتراف به او التطبيع معه.

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وان مجلس النواب العراقي اليوم بخطوته الوطنية هذه قد عبر بصدق عن ثقافة وتاريخ شعبنا الابي الذي يتسمك بمقدساته في القدس وتحريرها من ايدي الغاصبين، ودعم جهاد الشعب الفلسطيني المقاوم الثائر من اجل حقوق المشروعة، واقامة دولته على كامل ترابه الوطني.

وسارع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى دعوة أنصاره للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون "تجريم التطبيع" وانتشرت مقاطع الفيديو التي توثق لحظه التصويت علي قانون تجريم التطبيع ودوي هتافات كلا كلا للتطبيع.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق تفاعلوا فور اقرار مجلس النواب العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب، مؤكدين ان مشروع القانون يعبر عن إرادة العراقيين بجميع مكوناتهم الداعم للمقاومة ووقف كافة أشكال التطبيع معه.

وغرد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قائلا ....

كذلك غرد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي حول اقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع...

وكتب "Khalil Nasrallah" على حسابه الخاص على تويتر "تصويت مجلس النواب #العراقي بالإجماع على قانون تجريم #التطبيع مع #الكيان_المؤقت، ترجمة للتوجه العراقي الحقيقي، ويعكس موقف المرجعية الدينية، والموقف الشعبي، وهو يحصن #العراق من ضعاف النفوس. والمهم زمانيا أن التصويت أتى في ذروة توجهات أنظمة عربية نحو التطبيع. تحية للعراق وشعبه".

كذلك "نور الموسوي" كتب في تغريدة على حسابه "قرار البرلمان العراقي بإقرار قانون تجريم التطبيع جاء استجابة فصائل المقاومة العراقية التي عبرت سابقاً عن رفض التطبيع #صف_واحد_ضد_التطبيع".

وقالت "هدى الساعدي" في تغريدة على حسابها الخاص "نبارك لجميع العراقيين بقرار تجريم التطبيع... #صف_واحد_ضد_التطبيع".

ورأى "علي البياتي" في تغريدة على حسابه الخاص أن "التصويت على قانون تجريم التطبيع هذا اليوم خطوة مهمة للحفاظ على العراق وعدم جعله ساحة للصراعات الدولية".

وقال "عبد الجواد العيساوي" في تغريدته "كمواطن عراقي أُهدي قانون تجريم التطبيع مع الإحتلال الصهيو//ني الى الشهيدة شيرين أبو عاقلة وجميع شهداء الحق بوجه الباطل. #مجلس_النواب_العراقي_يُجّرم_التطبيع".

وغرد الحقوقي "عدنان العتابي" على حسابه الخاص "شكرًا لله شكرًا للشعب العراقي الرافض للتطبيع شكرًا لكل من صوت على قانون #تجريم_التطبيع انه يوم عراقي سعيد انه يوم انتصار جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب #العراق_يُجرّم_التطبيع".

وكتب "مهند" في تغريدة على حسابه الخاص "الحمدلله باسم الشعب العراقي قانون تجريم التطبـ.يع مع الكيـ.ان الصهيـ.وني ويذكر دولة فلسطين الشعب العراقي يعطي كففففف الصهاينة امام العالم ويقطع طريق عن المطبعين #كلا_كلا_اسرائيل #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضية_الشرفاء"