الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها في غزة: كل الخيارات مفتوحة للتصدي لجرائم الاحتلال

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفصائل الفلسطينية تعلن الاحد يوما وطنيا للدفاع عن الاقصى والنفير العام

الإطار التنسيقي يبارك تصويت مجلس النواب على تجريم التطبيع

كويتيون ينظمون وقفة للاحتجاج على حالة الجمود السياسي

90 في المائة من حرائق غابات تونس تُقيّد ضدّ مجهول

الخارجية الايرانية ترد على الحظر الامريكي الجديد على البلاد

بلومبيرغ: القبض على الزعيم الجديد لـ'داعش' في تركيا