الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الفصائل الفلسطينية: ندعو للاحتشاد في ساحات الأقصى ابتداء من غد الجمعة و ندعو اعتبار يوم الأحد يوما للدفاع عن الأقصى والنفير العام

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شمخاني: ازمات المنطقة ناجمة عن التدخلات الاميركية والصهيونية الشريرة

الخطيب يكشف عن نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة

الفصائل الفلسطينية تعلن الاحد يوما وطنيا للدفاع عن الاقصى والنفير العام

الإطار التنسيقي يبارك تصويت مجلس النواب على تجريم التطبيع

كويتيون ينظمون وقفة للاحتجاج على حالة الجمود السياسي

90 في المائة من حرائق غابات تونس تُقيّد ضدّ مجهول