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الفصائل الفلسطينية:ندعو كافة الجهات الدولية والعربية إلى التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال فعواقب اقتحام الأقصى ستكون وخيمة

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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