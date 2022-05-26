محادثات عبداللهيان مع نظيره الباكستاني تناولت التجارة بين البلدين وتطورات افغانستان

العالم - ايران

واضاف البيان ان زرداري اعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاخوية مع ايران في جميع المجالات ، مشيرا الى ان ظروف البلدين مناسبة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي ، داعيا المؤسسات المختصة لدى الجانبين الى وضع الآليات المطلوبة لتعزيز هذا التعاون حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

من جانب آخر قال الوزير الباكستاني ان اسلام اباد وطهران تنسقان مواقفهما بشان الوضع في افغانستان باعتبارهما جارين لهذا البلد، معتبرا ان التعاطي الايجابي للمجتمع الدولي وحكومة كابول المؤقتة يساهم في اقرار السلام والاستقرار في افغانستان.

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