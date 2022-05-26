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محادثات عبداللهيان مع نظيره الباكستاني تناولت التجارة بين البلدين وتطورات افغانستان

محادثات عبداللهيان مع نظيره الباكستاني تناولت التجارة بين البلدين وتطورات افغانستان
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ان اللقاء الذي تم اليوم على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بين وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري ونظيره الايراني حسين امير عبداللهيان تناول موضوع تعزيز التجارة بين ايران وباكستان وتفعيل الاسواق الحدودية الحرة ، كما تناول تطورات الاوضاع في افغانستان.

العالم - ايران

واضاف البيان ان زرداري اعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاخوية مع ايران في جميع المجالات ، مشيرا الى ان ظروف البلدين مناسبة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي ، داعيا المؤسسات المختصة لدى الجانبين الى وضع الآليات المطلوبة لتعزيز هذا التعاون حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

من جانب آخر قال الوزير الباكستاني ان اسلام اباد وطهران تنسقان مواقفهما بشان الوضع في افغانستان باعتبارهما جارين لهذا البلد، معتبرا ان التعاطي الايجابي للمجتمع الدولي وحكومة كابول المؤقتة يساهم في اقرار السلام والاستقرار في افغانستان.

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