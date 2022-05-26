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رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: نتطلع لحصول اتفاق في مفاوضات فيينا

رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: نتطلع لحصول اتفاق في مفاوضات فيينا
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعرب رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورغي برندي عن امله بوصول مفاوضات فيينا الى الاتفاق المنشود وتوفير المزيد من ارضية الاستفادة من قدرات ايران في احياء اقتصاد المنطقة والعالم.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورغي برندي في سويسرا خلال لقائه اليوم الخميس وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على هامش المنتدى.

واشار امير عبداللهيان الى اهمية الدبلوماسية الاقتصادية في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، متطرقا الى بعض اولويات البلاد.

ونوه الى الطاقات الممتازة التي تحظى بها ايران في مجالات النقل والترانزيت الاقليمي والدولي وكذلك صناعات النفط والغاز معتبرا تطوير التعاون والتجارة مع الدول المحيطة اولوية لسياسة الجوار التي تتبعها الجمهورية الاسلامية.

واشار وزير الخارجية الايراني الى ضرورات اعادة بناء الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا ومبادرة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز في قطر بعنوان "الغاز لاعادة بناء الاقتصاد العالمي في فترة ما بعد كورونا" في هذا السياق واعلن استعداد ايران للعمل المشترك مع منتدى الاقتصاد العالمي بهدف التعريف بطاقات هذه المبادرة.

من جانبه رحب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالدبلوماسية الاقتصادية الايرانية خاصة التعامل مع الجيران واشار الى رغبة مسؤولي الدول المطلة على الخليج الفارسي في منتدى دافوس 2022 لتطوير التعاون الاقتصادي مع ايران، معلنا استعداد المنتدى لدراسة مقترحات وزير الخارجية الايراني.

كما اعرب برندي عن امله بان تصل المفاوضات ايران ايران والقوى الكبرى لاحياء الاتفاق النووي الى النتيجة المتوخاة وتوفير المزيد من ارضية الاستفادة من قدرات ايران في احياء اقتصاد المنطقة والعالم.

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