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سيدات إيران للباراتايكواندو يحرزن المركز الأول ويتأهلن لدورة الألعاب الآسيوية

سيدات إيران للباراتايكواندو يحرزن المركز الأول ويتأهلن لدورة الألعاب الآسيوية
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أحرز المنتخب الوطني للسيدات للباراتايكواندو المركز الأول بحصوله على أربع ميداليات ذهبية في المسابقات الدولية بدولة الإمارات وتأهل الى دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو.

العالم - ايران

وجرت منافسات الإمارات الدولية للبارا تايكوندو، لاحراز التأهل الى الألعاب الآسيوية في مجموعتين رجال ونساء، اليوم الخميس، بمشاركة 46 لاعبا من 14 دولة: إيران والإمارات والبحرين وكازاخستان والفلبين وأوزبكستان والعراق وتايلاند واليابان والهند ونيبال وإندونيسيا ومنغوليا ولاوس في قاعة مدينة الشارقة.

واحرز منتخبنا الوطني للسيدات بعضوية "مريم عبدالله بور" في وزن -47 كغم ، و "سحر قنبري" في وزن -52 كغم ، و "رزا إبراهيمي" بوزن -57 كجم و "ليلى ميرزائي" في وزن +65 كغم ، الميداليات الذهبية للبطولة وتأهلن للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو لذوي الاحتياجات الخاصة.

دورة الألعاب الآسيوية 2022 هي النسخة التاسعة عشر من دورة الألعاب الآسيوية وستقام في هانغتشو بمقاطعة جيجيانغ الصينية في الفترة من 10 سبتمبر إلى 25 سبتمبر 2022.

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