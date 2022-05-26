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اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار في سوق شعبي بمدينة عدن

اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار في سوق شعبي بمدينة عدن
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر محلية، في مدينة عدن جنوبي اليمن، إن 5 أشخاص قتلوا وأكثر من 20 آخرين أصيبوا إثر انفجار في سوق السمك بمديرية الشيخ عثمان.

العالم- اليمن

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر أمني، قوله إن 5 مدنيين بينهم طفل قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة تم وضعها في أحد مقالب القمامة بالقرب من سوق الأسماك في مديرية الشيخ عثمان شمالي عدن.

وأضاف المصدر الأمني أن الانفجار وقع وقت الذروة والزحام الذي تشهده مدينة الشيخ عثمان عادة، باعتبارها من الأسواق الشعبية في عدن.

في المقابل، قالت مصادر أخرى إن شخصا فجر قنبلة في السوق المكتظ بالمارة، مما أدى إلى سقوط قتلى، وجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

ومنذ أغسطس/آب 2019، تخضع عدن لسيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ضمن صراع مع حكومة هادي المدعوم سعوديا، وتشهد المدينة من حين إلى آخر تفجيرات وعمليات اغتيال بسبب انتشار حمل السلاح والقنابل اليدوية من قبل الأهالي والتشكيلات العسكرية المختلفة.

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