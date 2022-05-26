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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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مصادر فلسطينية: إصابة مستوطنة بإطلاق نار تجاه مغتصبة "بيت هداسا" في الخليل بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: الجيش اللبناني يسيطر على الطائرة المسيرة الساقطة رغم محاولة الاحتلال استعادتها
الفصائل الفلسطينية:ندعو كافة الجهات الدولية والعربية إلى التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال فعواقب اقتحام الأقصى ستكون وخيمة
الفصائل الفلسطينية:نحذر العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة بالسماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم مسيرة الأعلام الارهابية
الفصائل الفلسطينية: ندعو للاحتشاد في ساحات الأقصى ابتداء من غد الجمعة و ندعو اعتبار يوم الأحد يوما للدفاع عن الأقصى والنفير العام
الفصائل الفلسطينية: نعلن حالة الاستنفار العام وندعو جماهير شعبنا للدفاع عن القدس والمقدسات
الفصائل الفلسطينية: مخطط مسيرة الاعلام برميل بارود سيفجر المنطقة
الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها في غزة: كل الخيارات مفتوحة للتصدي لجرائم الاحتلال
طهران ردا على الحظر الاميركي:هذا الاسلوب لن يؤثر على إرادة الشعب والحكومة في إيران لتحقيق الاهداف السامية بما فيها القضاء على الإرهاب
الخارجية الايرانية ردا على الحظر الاميركي الجديد:من الطبيعي أن حكومة الولايات المتحدة بصفتها المتبنية للجماعات الإرهابية لن تدخر جهدا لدعمها
مصادر لبنانية: الجيش اللبناني يسيطر على الطائرة المسيرة الساقطة رغم محاولة الاحتلال استعادتها
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.