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مصادر فلسطينية: إصابة مستوطنة بإطلاق نار تجاه مغتصبة "بيت هداسا" في الخليل بالضفة الغربية

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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