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الخارجية الإيرانية: هناك تقدّم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

الخارجية الإيرانية: هناك تقدّم في المحادثات الأخيرة مع السعودية
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أنّ "إيران والسعودية دولتان كبيرتان ومؤثرتان في المنطقة، ولم تقطع طهران العلاقات الدبلوماسية تماماً مع الرياض".

العالم - ايران

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ هناك تقدّماً في المحادثات الأخيرة بين بلاده والسعودية، معلناً ترحيبه بعودة العلاقات الثنائية المشتركة إلى وضعها الطبيعي.

وبيّن الوزير الإيراني أنّه مع تحرك الرياض بشكل أكبر، ستعود العلاقات حينها إلى طبيعتها، مشيراً إلى أنه قد يجتمع مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في دولة ثالثة قريباً.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال منتدى "دافوس" العالمي: "في المملكة ودول التعاون، نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون، وأيدينا مفتوحة لجميع الدول، ولإيران".

وأعلن الوزير السعودي "تحقيق بعض التقدّم مع إيران، لكن ليس بصورة كافية"، معلناً بدء "حقبة جديدة من التعاون تصبّ في مصلحة الجميع".

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الخارجية الإيرانية: هناك تقدّم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

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