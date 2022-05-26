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روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي حول كوريا الشمالية

روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي حول كوريا الشمالية
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

استخدمت روسيا والصين أثناء التصويت في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية.

العالم - أسيا و الباسفيك

وصوت لصالح مشروع القرار باقي الدول الـ 13 في المجلس.

وكان مشروع القرار يتضمن إدانة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، الذي نفذته في 24 مارس الماضي، والتجارب الصاروخية الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا.

واقترح مشروع القرار خفض أحجام النفط الخام الذي يورد لكوريا الشمالية بموجب القرارات الدولية السابقة، من 4 ملايين برميل إلى 3 ملايين برميل سنويا، وكذلك تقليص توريدات المشتقات النفطية.

وكان المشروع يتضمن عددا من القيود الأخرى على التجارة مع كوريا الشمالية، إضافة إلى عقوبات شخصية على مسؤول كوري شمالي رفيع، يتعلق عمله بالإشراف على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد أصول لـ 3 كيانات في الجمهورية.

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روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي حول كوريا الشمالية

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