الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط طائرة مسيّرة 'إسرائيلية' جنوبي لبنان

سقوط طائرة مسيّرة 'إسرائيلية' جنوبي لبنان
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، سقوط طائرة مسيّرة من نوع "سكاي لارك"تابعة للاحتلال الإسرائيلي بين بلدتي ‎عيتا الشعب ورميش جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه كشف على المسيّرة، مؤكدا خلوّها من المواد المتفجرة.

وأضاف أن المسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

وتحاول قوات الاحتلال الاسرائيلي استعادة المسيّرة الإسرائيلية بعد سيطرة الجيش اللبناني عليها".

وفي سياق متصل، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس الماضي، اعتراض "القبة الحديدية" طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمالي فلسطين المحتلة، بسبب "خطأ في التشخيص".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية،سماع دويّ صفّارات الإنذار في الجليل، زاعمةً أنّ ذلك "بسبب دخول طائرة من دون طيار من الأراضي اللبنانية"، وأنّ "القبة الحديدية اعترضت الطائرة وأسقطتها"، ليتبيّن لاحقاً أن الطائرة إسرائيلية، ولم تستطع إسقاطها على الرغم من إطلاق الصواريخ في اتجاهها.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، حلقت طائرة تابعة لحزب الله لمدة 40 دقيقة داخل فلسطين المحتلة وعادت سالمة، وحينها لم تنجح صواريخ القبة الحديدية في اعتراضها.

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي یعلن سقوط مسيرة داخل الأراضي السورية

سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في الأراضي المحتلة

عودة الهدوء الى الحدود اللبنانية الفلسطينية بعد قصف متبادل

"هآرتس": مخاوف إسرائيلية من تصعيد في القدس والضفة "لا يمكن السيطرة عليه"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سقوط طائرة مسيّرة 'إسرائيلية' جنوبي لبنان

روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي حول كوريا الشمالية

الخارجية الإيرانية: هناك تقدّم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

قائد الثورة يؤكد على معاقبة المقصرين في حادث انهيار المبنى في مدينة آبادان

كندا.. إغلاق عدة مدارس في تورنتو بعد حادث إطلاق نار

قلق صهيوني من إحياء فلسطينيي أراضي 48 ذكرى النكبة