الرياض تنفي تحديد موعد للقاء قريب بين وزيري خارجية ايران والسعودية

العالم - السعودية

وقال المسئول السعودي في تصريحات لرويترز: "لم يتم تحديد أي اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في المستقبل القريب".

وأضاف: "تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع طهران لكن ذلك "ليس كافيا"".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، صرح أثناء مشاركته في مؤتمر دافوس بأنه سيلتقي نظيره السعودي في بلد ثالث.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنّ "إيران والسعودية دولتان كبيرتان ومؤثرتان في المنطقة، ولم تقطع طهران العلاقات الدبلوماسية تماماً مع الرياض".

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ هناك تقدّماً في المحادثات الأخيرة بين بلاده والسعودية، معلناً ترحيبه بعودة العلاقات الثنائية المشتركة إلى وضعها الطبيعي.

وبيّن الوزير الإيراني أنّه مع تحرك الرياض بشكل أكبر، ستعود العلاقات حينها إلى طبيعتها.