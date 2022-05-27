الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرياض تنفي تحديد موعد للقاء قريب بين وزيري خارجية ايران والسعودية

الرياض تنفي تحديد موعد للقاء قريب بين وزيري خارجية ايران والسعودية
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

نفى مسئول في الخارجية السعودية، اليوم الخميس، تحديد موعد لعقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني.

العالم - السعودية

وقال المسئول السعودي في تصريحات لرويترز: "لم يتم تحديد أي اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في المستقبل القريب".

وأضاف: "تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع طهران لكن ذلك "ليس كافيا"".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، صرح أثناء مشاركته في مؤتمر دافوس بأنه سيلتقي نظيره السعودي في بلد ثالث.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنّ "إيران والسعودية دولتان كبيرتان ومؤثرتان في المنطقة، ولم تقطع طهران العلاقات الدبلوماسية تماماً مع الرياض".

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ هناك تقدّماً في المحادثات الأخيرة بين بلاده والسعودية، معلناً ترحيبه بعودة العلاقات الثنائية المشتركة إلى وضعها الطبيعي.

وبيّن الوزير الإيراني أنّه مع تحرك الرياض بشكل أكبر، ستعود العلاقات حينها إلى طبيعتها.

روابط ذات صلة

الخارجية الإيرانية: هناك تقدّم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

شاهد: انتقادات دولية لهدم السعودية أحياء سكنية في جدة

زيارة سرية لمسؤولين أمريكيين الى الرياض

السعودية تتقاعس عن اصدار تأشيرات للحجاج الايرانيين

وزير خارجية السعودية يعلن موقف بلاده من التطبيع مع الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرياض تنفي تحديد موعد للقاء قريب بين وزيري خارجية ايران والسعودية

سقوط طائرة مسيّرة 'إسرائيلية' جنوبي لبنان

روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي حول كوريا الشمالية

الخارجية الإيرانية: هناك تقدّم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

قائد الثورة يؤكد على معاقبة المقصرين في حادث انهيار المبنى في مدينة آبادان

كندا.. إغلاق عدة مدارس في تورنتو بعد حادث إطلاق نار