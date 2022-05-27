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قصف تركي يستهدف مواقع لـ"قسد" شمال سوريا

قصف تركي يستهدف مواقع لـ
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

قصفت القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها عددا من المواقع التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريفي الرقة وحلب شمال سوريا.

العالم-سوريا

وأفادت مواقع معارضة بأن القوات التركية قصفت بالصواريخ مواقع لـ "قسد" غرب صوامع الشركراك في ريف تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

كما قامت القوات التركية بإدخال رتل من المصفحات العسكرية إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

من جهتها قصفت المجموعات المسلحة الموالية لتركيا بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون، الأطراف الشرقية لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الغربي.

وفي حلب، قصف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قريتي أم القرى وسموقيا بريف المحافظة الشمالي.

ويأتي التصعيد التركي الأخير عقب تزايد الحديث عن معركة عسكرية تركية مقبلة تهدف إلى إنشاء "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، إن بلاده تعتزم شن عمليات عسكرية عند حدود بلاده الجنوبية مع سوريا.

وتعتبر تركيا "قسد"، التي تسيطر على شمال شرقي سوريا، امتدادا لحزب العمال الكردستاني، وتقول إنها تشكل تهديدا على أمن حدودها الجنوبية.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي ينفذ الجيش التركي عملية في شمال العراق، فيما يدرس شن عملية مماثلة في شمال سوريا، وفق ما كشف أردوغان.

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