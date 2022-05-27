السفير القرغيزي في طهران يشيد يمستوى العلاقات بين البلدين

العالم - ايران

وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قال: ان البلدين تربطهما اواصر صداقة وتاريخ وثقافة مشتركة تشكل ركيزة راسخة للعلاقات الحديثة بينهما اليوم.

واضاف: ان ايران تعد ضمن اولى الدول التي اعترفت باستقلال قرغيزيا رسميا في 21 كانون الاول/ديسمبر عام 1991 .

واعتبر الدبلوماسي القرغيزي العلاقات بين البلدين انموذجا لعلاقات ناجحة وتعاون وثيق وودي بين الدول والشعوب، مبنية على اساس الثقة المتبادلة والرغبة بالتنمية المشتركة.

واكد بان ايران وقرغيزيا تبادران برؤية اقليمية مشتركة لحل وتسوية النزاعات الاقليمية عن طريق القنوات السياسية وكذلك تتخذان نهجا اقليم