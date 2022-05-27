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ايران تنتقد التمييز الصحي في العالم

ايران تنتقد التمييز الصحي في العالم
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

انتقد وزير الصحة والتعليم الطبي الايراني عين اللهي، في مؤتمر الصحة العالمي السنوي ، التمييز الصحي في العالم.

العالم - ايران

وأمضى أعضاء الوفد الإيراني المشارك في المؤتمر السنوي الخامس والسبعين للصحة العالمية اليوم الرابع من حضورهم في جنيف في لجان متخصصة.

بدأ وزير الصحة الايراني عين اللهي كلمته في القاعة الرئيسية للجمعية بانتقاد التمييز الصحي القائم في العالم وقال أن منظمة الصحة العالمية لم تتمكن من معالجة هذه المشكلة.

والتقى عين اللهي مدير منطقة شرق المتوسط ​​بمنظمة الصحة العالمية ، لمناقشة تفاصيل التمييز، قائلاً ، على سبيل المثال ، فشل نظام "كواكس" بعد حصوله على الاموال اللازمة في الوفاء بجميع التزاماته في الوقت المناسب في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا الصعبة.

ودعا وزير الصحة الايراني خلال اللقاء منظمة الصحة العالمية للمصادقة سريعا على المراحل القانونية لتاييد استخدام اللقاحات الايرانية المضادة لفيروس كورونا.

كما التقى عين اللهي في آخر يوم من حضوره في جنيف نظراءه من جمهورية آذربيجان وباكستان ولبنان، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون الصحي والطبي المشترك وتزويد بلدانهم بخبرات مكافحة جائحة كورونا.

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