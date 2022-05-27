مقتل جندي تركي بالعراق.. وارتفاع الحصيلة إلى 6 جنود في 3 أيام

العالم-تركيا

وفي بيان مقتضب لوزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي في “تويتر“، نعت الوزارة الجندي محمد ميرال، مقدمة التعازي لعائلته، دون تفاصيل عن كيفية مقتله.

يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة يوم الأربعاء 24 من أيار، مقتل خمسة من جنودها في منطقة العمليات ذاتها، إذ أعلنت الوزارة أولًا مقتل ثلاثة جنود، ثم نعت الرابع، قبل أن تعلن مقتل الخامس في اليوم نفسه، ما يرفع حصيلة القتلى منذ الثلاثاء الماضي، إلى ستة عسكريين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، في 22 من نيسان الماضي، مقتل اثنين من جنودها، خلال اشتباكات في منطقة عملية “المخلب- القفل”.

وفي 18 من نيسان، أطلقت تركيا عمليتها العسكرية في مناطق متعددة من العراق، هي متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق، ضد حزب العمال الكردستاني المحظور والمُصنف على قوائم الإرهاب لدى تركيا.